عالم بيانات الراتب في Alexandria, VA

ما هو راتب عالم بيانات في Alexandria, VA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Alexandria, VA هو $140,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Alexandria, VA؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ عالم بيانات في Alexandria, VA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $140,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Alexandria, VA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Alexandria, VA هي Amazon بمتوسط إجمالي تعويض قدره $295,000.