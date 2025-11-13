عالم بيانات الراتب في Addison, TX

ما هو راتب عالم بيانات في Addison, TX؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Addison, TX هو $174,500.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Addison, TX؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ عالم بيانات في Addison, TX، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $174,500.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Addison, TX؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Addison, TX هي AT&T بمتوسط إجمالي تعويض قدره $200,500.