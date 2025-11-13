عالم بيانات الراتب في Aachen, Germany

ما هو راتب عالم بيانات في Aachen, Germany؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Aachen, Germany هو €32,380.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Aachen, Germany؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ عالم بيانات في Aachen, Germany، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €32,380.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Aachen, Germany؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Aachen, Germany هي Grab بمتوسط إجمالي تعويض قدره €115,362.