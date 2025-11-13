متوسط إجمالي التعويض لـ مدير علوم البيانات في Waterloo Region, CA هو CA$147,107.

ما هو راتب مدير علوم البيانات في Waterloo Region, CA؟

ما هو الحد الأدنى لراتب مدير علوم البيانات في Waterloo Region, CA؟

بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ مدير علوم البيانات في Waterloo Region, CA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو CA$147,107.