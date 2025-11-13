مدير علوم البيانات الراتب في Tokyo, Japan

متوسط إجمالي التعويض لـ مدير علوم البيانات في Tokyo, Japan هو ¥9,222,588.

ما هو راتب مدير علوم البيانات في Tokyo, Japan؟

ما هو الحد الأدنى لراتب مدير علوم البيانات في Tokyo, Japan؟

بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ مدير علوم البيانات في Tokyo, Japan، فإن متوسط إجمالي التعويض هو ¥9,222,588.