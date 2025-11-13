مدير علوم البيانات الراتب في Santiago, Chile

ما هو راتب مدير علوم البيانات في Santiago, Chile؟ متوسط إجمالي التعويض لـ مدير علوم البيانات في Santiago, Chile هو CLP 47,655,894.

ما هو الحد الأدنى لراتب مدير علوم البيانات في Santiago, Chile؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ مدير علوم البيانات في Santiago, Chile، فإن متوسط إجمالي التعويض هو CLP 47,655,894.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ مدير علوم البيانات في Santiago, Chile؟ الشركة الأعلى أجراً لـ مدير علوم البيانات في Santiago, Chile هي ByteDance بمتوسط إجمالي تعويض قدره CLP 233,883,229.