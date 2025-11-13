مدير علوم البيانات الراتب في Santa Monica, CA

متوسط إجمالي التعويض لـ مدير علوم البيانات في Santa Monica, CA هو $140,000.

ما هو راتب مدير علوم البيانات في Santa Monica, CA؟

ما هو الحد الأدنى لراتب مدير علوم البيانات في Santa Monica, CA؟

بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ مدير علوم البيانات في Santa Monica, CA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $140,000.