مدير علوم البيانات الراتب في San Bruno, CA

ما هو راتب مدير علوم البيانات في San Bruno, CA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ مدير علوم البيانات في San Bruno, CA هو $382,750.

ما هو الحد الأدنى لراتب مدير علوم البيانات في San Bruno, CA؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ مدير علوم البيانات في San Bruno, CA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $382,750.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ مدير علوم البيانات في San Bruno, CA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ مدير علوم البيانات في San Bruno, CA هي Facebook بمتوسط إجمالي تعويض قدره $710,000.