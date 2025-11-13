مدير علوم البيانات الراتب في Saint Petersburg, Russia

متوسط إجمالي التعويض لـ مدير علوم البيانات في Saint Petersburg, Russia هو RUB 7,440,475.

ما هو راتب مدير علوم البيانات في Saint Petersburg, Russia؟

ما هو الحد الأدنى لراتب مدير علوم البيانات في Saint Petersburg, Russia؟

بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ مدير علوم البيانات في Saint Petersburg, Russia، فإن متوسط إجمالي التعويض هو RUB 7,440,475.