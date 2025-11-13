مدير علوم البيانات الراتب في Rotterdam, Netherlands

ما هو راتب مدير علوم البيانات في Rotterdam, Netherlands؟ متوسط إجمالي التعويض لـ مدير علوم البيانات في Rotterdam, Netherlands هو €92,537.

ما هو الحد الأدنى لراتب مدير علوم البيانات في Rotterdam, Netherlands؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ مدير علوم البيانات في Rotterdam, Netherlands، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €92,537.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ مدير علوم البيانات في Rotterdam, Netherlands؟ الشركة الأعلى أجراً لـ مدير علوم البيانات في Rotterdam, Netherlands هي ByteDance بمتوسط إجمالي تعويض قدره €219,667.