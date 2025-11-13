متوسط إجمالي التعويض لـ مدير علوم البيانات في Prague Metropolitan Area, CZ هو CZK 1,856,055.

ما هو راتب مدير علوم البيانات في Prague Metropolitan Area, CZ؟

ما هو الحد الأدنى لراتب مدير علوم البيانات في Prague Metropolitan Area, CZ؟

بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ مدير علوم البيانات في Prague Metropolitan Area, CZ، فإن متوسط إجمالي التعويض هو CZK 1,856,055.