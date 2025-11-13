مدير علوم البيانات الراتب في Pleasanton, CA

ما هو راتب مدير علوم البيانات في Pleasanton, CA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ مدير علوم البيانات في Pleasanton, CA هو $240,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب مدير علوم البيانات في Pleasanton, CA؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ مدير علوم البيانات في Pleasanton, CA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $240,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ مدير علوم البيانات في Pleasanton, CA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ مدير علوم البيانات في Pleasanton, CA هي Facebook بمتوسط إجمالي تعويض قدره $710,000.