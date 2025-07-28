ما هو راتب محاسب في Greater Seattle Area, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Seattle Area, US هو $145,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Seattle Area, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Seattle Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $145,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Greater Seattle Area, US؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Greater Seattle Area, US هي Amazon بمتوسط إجمالي تعويض قدره $185,252.