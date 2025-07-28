متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Sacramento Area, US هو $75,000.

ما هو راتب محاسب في Greater Sacramento Area, US؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Sacramento Area, US؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Sacramento Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $75,000.