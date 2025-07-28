متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Rhine-Main Area, DE هو €58,076.

ما هو راتب محاسب في Greater Rhine-Main Area, DE؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Rhine-Main Area, DE؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Rhine-Main Area, DE، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €58,076.