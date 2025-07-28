متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Portland Area, US هو $90,000.

ما هو راتب محاسب في Greater Portland Area, US؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Portland Area, US؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Portland Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $90,000.