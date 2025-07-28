متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Paris Area, FR هو €44,791.

ما هو راتب محاسب في Greater Paris Area, FR؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Paris Area, FR؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Paris Area, FR، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €44,791.