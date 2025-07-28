متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Luxembourg, LU هو €59,424.

ما هو راتب محاسب في Greater Luxembourg, LU؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Luxembourg, LU؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Luxembourg, LU، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €59,424.