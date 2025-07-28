ما هو راتب محاسب في Greater Los Angeles Area, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Los Angeles Area, US هو $100,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Los Angeles Area, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Los Angeles Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $100,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Greater Los Angeles Area, US؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Greater Los Angeles Area, US هي Ernst and Young بمتوسط إجمالي تعويض قدره $100,000.