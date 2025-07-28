متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Delhi Area, IN هو ₹493,031.

ما هو راتب محاسب في Greater Delhi Area, IN؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Delhi Area, IN؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Delhi Area, IN، فإن متوسط إجمالي التعويض هو ₹493,031.