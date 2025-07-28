ما هو راتب محاسب في Greater Dallas Area, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Dallas Area, US هو $90,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Dallas Area, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Dallas Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $90,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Greater Dallas Area, US؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Greater Dallas Area, US هي Ernst and Young بمتوسط إجمالي تعويض قدره $89,200.