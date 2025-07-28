ما هو راتب محاسب في Greater Boston Area, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Boston Area, US هو $88,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Boston Area, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Boston Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $88,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Greater Boston Area, US؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Greater Boston Area, US هي Ernst and Young بمتوسط إجمالي تعويض قدره $92,500.