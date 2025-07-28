متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Bengaluru, IN هو ₹774,808.

ما هو راتب محاسب في Greater Bengaluru, IN؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Bengaluru, IN؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Bengaluru, IN، فإن متوسط إجمالي التعويض هو ₹774,808.