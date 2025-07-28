متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Barcelona Area, ES هو €36,298.

ما هو راتب محاسب في Greater Barcelona Area, ES؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Barcelona Area, ES؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Barcelona Area, ES، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €36,298.