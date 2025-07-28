متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Amsterdam Area, NL هو €51,601.

ما هو راتب محاسب في Greater Amsterdam Area, NL؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Amsterdam Area, NL؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Amsterdam Area, NL، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €51,601.