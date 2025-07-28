متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Georgia, US هو $78,000.

ما هو راتب محاسب في Georgia, US؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Georgia, US؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Georgia, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $78,000.