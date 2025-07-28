محاسب الراتب في France

متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في France هو €44,409.

ما هو راتب محاسب في France؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في France؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في France، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €44,409.