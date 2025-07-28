محاسب الراتب في Egypt

متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Egypt هو EGP 223,312.

ما هو راتب محاسب في Egypt؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Egypt؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Egypt، فإن متوسط إجمالي التعويض هو EGP 223,312.