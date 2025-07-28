متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Edmonton Metropolitan Region, CA هو CA$57,735.

ما هو راتب محاسب في Edmonton Metropolitan Region, CA؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Edmonton Metropolitan Region, CA؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Edmonton Metropolitan Region, CA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو CA$57,735.