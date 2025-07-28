محاسب الراتب في Edmonton, Canada

متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Edmonton, Canada هو CA$57,735.

ما هو راتب محاسب في Edmonton, Canada؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Edmonton, Canada؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Edmonton, Canada، فإن متوسط إجمالي التعويض هو CA$57,735.