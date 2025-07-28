محاسب الراتب في Chicago, IL

ما هو راتب محاسب في Chicago, IL؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Chicago, IL هو $92,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Chicago, IL؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Chicago, IL، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $92,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Chicago, IL؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Chicago, IL هي Google بمتوسط إجمالي تعويض قدره $110,000.