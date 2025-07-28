متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Chennai Metropolitan Area, IN هو ₹312,000.

ما هو راتب محاسب في Chennai Metropolitan Area, IN؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Chennai Metropolitan Area, IN؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Chennai Metropolitan Area, IN، فإن متوسط إجمالي التعويض هو ₹312,000.