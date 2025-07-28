محاسب الراتب في Canada

ما هو راتب محاسب في Canada؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Canada هو CA$77,982.

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Canada؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Canada، فإن متوسط إجمالي التعويض هو CA$77,982.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Canada؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Canada هي Ernst and Young بمتوسط إجمالي تعويض قدره CA$71,150.