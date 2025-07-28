ما هو راتب محاسب في California, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في California, US هو $114,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في California, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في California, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $114,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في California, US؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في California, US هي Facebook بمتوسط إجمالي تعويض قدره $310,000.