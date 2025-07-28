محاسب الراتب في Boston, MA

ما هو راتب محاسب في Boston, MA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Boston, MA هو $92,500.

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Boston, MA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Boston, MA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $92,500.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Boston, MA؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Boston, MA هي Ernst and Young بمتوسط إجمالي تعويض قدره $92,500.