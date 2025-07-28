متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Berlin Metropolitan Region, DE هو €62,953.

ما هو راتب محاسب في Berlin Metropolitan Region, DE؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Berlin Metropolitan Region, DE؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Berlin Metropolitan Region, DE، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €62,953.