محاسب الراتب في Barcelona, Spain

متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Barcelona, Spain هو €36,218.

ما هو راتب محاسب في Barcelona, Spain؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Barcelona, Spain؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Barcelona, Spain، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €36,218.