Zymergen
Zymergen الرواتب

تتراوح رواتب Zymergen من $154,225 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير منتج في الحد الأدنى إلى $225,400 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Zymergen. آخر تحديث: 9/2/2025

$160K

عالم بيانات
$225K
مدير منتج
$154K
مهندس برمجيات
$190K

لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Zymergen هي عالم بيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $225,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Zymergen هو $190,045.

