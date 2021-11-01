دليل الشركات
Zoomcar
Zoomcar الرواتب

تتراوح رواتب Zoomcar من $15,888 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $117,734 لمنصب مدير منتج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Zoomcar. آخر تحديث: 9/2/2025

$160K

مدير منتج
Median $118K
مهندس برمجيات
Median $30.5K
محلل أعمال
$15.9K

عالم بيانات
$105K
مصمم جرافيك
$23.9K
مدير برنامج
$17.1K
مدير مشروع
$23.9K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Zoomcar هي مدير منتج بتعويض إجمالي سنوي قدره $117,734. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Zoomcar هو $23,926.

