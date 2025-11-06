أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Zoom in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $392,667. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.