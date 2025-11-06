دليل الشركات
Zoom مهندس برمجيات الرواتب في India

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Zoom من ₹3.57M لكل year لمستوى ZP1 إلى ₹5.78M لكل year لمستوى ZP3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹5.42M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Zoom. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
ZP1
(المستوى المبتدئ)
₹3.57M
₹2.45M
₹1.08M
₹35.8K
ZP2
₹4.33M
₹2.81M
₹1.25M
₹268K
ZP3
₹5.78M
₹3.79M
₹1.7M
₹285K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
أحدث الرواتب المرسلة
إضافة راتب

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
عرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Zoom، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس التعلم الآلي

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس ديف أوبس

عالم أبحاث

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Zoom in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹7,671,587. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Zoom لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹5,691,102.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Zoom

