أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Zoom in Greater Denver And Boulder Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $309,390. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.