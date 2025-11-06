يتراوح تعويض مصمم منتجات in San Francisco Bay Area في Zoom من $130K لكل year لمستوى ZP1 إلى $279K لكل year لمستوى ZP5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $180K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Zoom. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
ZP1
$130K
$116K
$12K
$2K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$195K
$175K
$20K
$0
ZP4
$236K
$190K
$37.5K
$8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Zoom، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
