أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Zoom in Greater Los Angeles Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $223,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.