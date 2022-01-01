دليل الشركات
ZipRecruiter
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

ZipRecruiter الرواتب

تتراوح رواتب ZipRecruiter من $79,600 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موارد بشرية في الحد الأدنى إلى $422,417 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ZipRecruiter. آخر تحديث: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مهندس برمجيات
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

مهندس البرمجيات الشاملة

عالم بيانات
Median $170K
مدير منتجات
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
مصمم منتجات
Median $142K

مصمم تجربة المستخدم

مدير هندسة البرمجيات
Median $294K
محاسب
$91.3K
محلل أعمال
$266K
مدير علوم البيانات
$293K
موارد بشرية
$79.6K
تسويق
$259K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ZipRecruiter، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في ZipRecruiter هي مهندس برمجيات at the Staff Software Engineer level بتعويض إجمالي سنوي قدره $422,417. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ZipRecruiter هو $243,072.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ZipRecruiter

الشركات ذات الصلة

  • eBay
  • Pandora
  • LendingClub
  • Oscar Health
  • One Medical
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى