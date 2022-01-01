ZipRecruiter الرواتب

تتراوح رواتب ZipRecruiter من $79,600 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موارد بشرية في الحد الأدنى إلى $422,417 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ZipRecruiter . آخر تحديث: 11/14/2025