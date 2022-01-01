دليل الشركات
Zillow
Zillow الرواتب

تتراوح رواتب Zillow من $69,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محاسب في الحد الأدنى إلى $493,852 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Zillow. آخر تحديث: 11/14/2025

مهندس برمجيات
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

عالم بيانات
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
مدير منتجات
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

مدير هندسة البرمجيات
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
مصمم منتجات
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

مصمم تجربة المستخدم

مدير برامج تقنية
P4 $268K
P5 $261K
محلل أعمال
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

محلل ذكاء الأعمال

تسويق
P3 $122K
P4 $200K
مدير برامج
Median $145K
مبيعات
P3 $133K
P4 $165K
محلل مالي
Median $120K
مدير عمليات الأعمال
Median $160K
تقني معلومات
Median $147K
مسؤول توظيف
Median $160K
باحث تجربة المستخدم
Median $155K
محلل بيانات
Median $118K
مدير علوم البيانات
Median $320K
قانوني
Median $160K
محاسب
Median $69K

محاسب تقني

مساعد إداري
$103K
عمليات الأعمال
$113K
تطوير الأعمال
$132K
خدمة العملاء
$83.3K
موارد بشرية
$210K
عمليات التسويق
$192K
مدير مشاريع
$140K
عمليات الإيرادات
$121K
محلل أمن سيبراني
$307K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Zillow، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Zillow، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Zillow، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Zillow هي مهندس برمجيات at the P6 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $493,852. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Zillow هو $174,938.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Zillow

