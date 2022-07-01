دليل الشركات
Zilliant
Zilliant الرواتب

تتراوح رواتب Zilliant من $98,980 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $171,638 لمنصب نجاح العملاء في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Zilliant. آخر تحديث: 11/14/2025

محلل أعمال
$99K
نجاح العملاء
$172K
مهندس برمجيات
$165K

لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Zilliant هي نجاح العملاء at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $171,638. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Zilliant هو $165,051.

موارد أخرى