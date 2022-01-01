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Zalando
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Zalando الرواتب

نطاق رواتب Zalando يتراوح من $32,793 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مساعد إداري في الطرف الأدنى إلى $219,348 لـ التطوير المؤسسي في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Zalando. آخر تحديث: 7/25/2025

$160K

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لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
C4 $67.6K
C5 $60.6K
C6 $90.2K
C7 $108K
C8 $142K
SC1 $160K

مهندس تطبيقات iOS

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

عالم بحث

مهندس بيانات

مدير المنتج
C6 $82.5K
C7 $99.1K
C8 $143K
SC1 $201K
عالم البيانات
C5 $75.1K
C6 $93.6K
C7 $117K
C8 $144K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

46 21
46 21
مدير هندسة البرمجيات
C7 $112K
C8 $141K
SC1 $194K
محلل أعمال
C6 $63.3K
C7 $82K
C8 $106K
محلل بيانات
C6 $64.4K
C7 $87.4K
مصمم المنتج
C6 $69.1K
C7 $90.7K
C8 $122K

مصمم تجربة المستخدم

التسويق
C6 $58.8K
C7 $77.2K
محلل مالي
Median $78.4K
الموارد البشرية
Median $89.4K
مدير البرامج
Median $93.6K
تطوير الأعمال
Median $90.4K
مدير علوم البيانات
Median $139K
عمليات التسويق
Median $70.9K
مدير تصميم المنتج
Median $148K
مدير المشاريع
Median $65.1K
مُوظِّف
Median $65.1K
محاسب
$113K

محاسب تقني

مساعد إداري
$32.8K
عمليات الأعمال
$95.3K
مدير عمليات الأعمال
$86.4K
التطوير المؤسسي
$219K
خدمة العملاء
$100K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$119K
المبيعات
$73.5K
محلل أمن المعلومات
$113K
مدير البرامج التقنية
$49.6K
باحث تجربة المستخدم
$86.3K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Zalando، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Zalando هو التطوير المؤسسي at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $219,348. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Zalando هو $90,669.

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    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Zalando

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