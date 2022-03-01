دليل الشركات
Z Holdings
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Z Holdings الرواتب

تتراوح رواتب Z Holdings من $43,619 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $74,625 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Z Holdings. آخر تحديث: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مصمم منتجات
$43.6K
مهندس برمجيات
$74.6K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Z Holdings هي مهندس برمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $74,625. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Z Holdings هو $59,122.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Z Holdings

الشركات ذات الصلة

  • Zerto
  • FinancialForce
  • Postman
  • Scott Logic
  • Reface
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/z-holdings/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.