يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Yext من $148K لكل year لمستوى T2 إلى $263K لكل year لمستوى T5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $152K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yext. آخر تحديث: 12/3/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Yext، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد
